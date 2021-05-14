К мемориалу у казанской школы №175 и на похороны учеников отнесли все гвоздики города

Гвоздик нет уже несколько дней

Сегодня в Казани невозможно купить красные гвоздики — в этом убедился корреспондент «Реального времени», обзвонив несколько крупных и небольших цветочных магазинов в городе. «Красных гвоздик нет уже несколько дней. После 11-го числа [когда произошла трагедия в казанской школе] все и раскупили», — поясняет продавщица в одной из лавок в Азино. На прилавках остались только белые и оранжевые гвоздики, в крупных сетях нет и их.

Напомним, после трагедии в казанской школе №175, где бывший ученик убил из дробовика девять человек и ранил еще более 20, у здания школы образовался стихийный мемориал, к которому жители города возлагали цветы, — как правило, именно традиционные на траурных мероприятиях гвоздики. Желающих отдать дань памяти было так много, что очередь растянулась на несколько кварталов. Вечером 12 мая из-за большого количества цветов и детских игрушек почти не было видно забора школы №175.

Цветы возлагали к стихийному мемориалу и в последующие дни. 12 мая также прошли похороны жертв трагедии.

Фото: Максим Платонов

Цены повышать не стали

Директор оптово-розничной компании «Цветочный рай» Ринад Агеев также подтвердил, что у него на прилавках и складах сейчас гвоздик нет — и нет уже не первый день. Раскупили и то, что осталось с 9 мая, к этой дате цветочные магазины завозят дополнительные партии гвоздик. «Вероятнее всего, это связано с трагическими событиями 11 мая», — констатирует Агеев.

Неизвестно, когда появятся гвоздики: информация о новых поставках будет лишь ближе к вечеру, говорит Агеев. Оперативно организовать дополнительные поставки цветов из-за неожиданно возросшего спроса сейчас фактически невозможно: из-за пандемии коронавируса доступ к зарубежным плантациям до сих пор закрыт.

Ринад Агеев подтвердил, что у него на прилавках и складах сейчас гвоздик нет — и нет уже не первый день

Владелец сети «Ботаника» Ильдар Тимербаев сообщил «Реальному времени», что поставки гвоздик ожидаются лишь на следующей неделе. Дополнительных поставок в Казань «Ботаника» не организовывала. Тимербаев отмечает, что это не так-то просто: в России гвоздики не выращивают, из-за рубежа оперативный заказ не сделать. «Можно было бы где-то в Москве перекупить, но мы так делать не стали», — заметил он.

Что касается цены на гвоздики в период траура — из-за той же пандемии она и так оставалась довольно высокой, что ранее отмечало и «Реальное время». Ильдар Тимербаев добавляет, что на спросе из-за трагедии цены на гвоздики повышать не стали.

Александр Артемьев