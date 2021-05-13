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Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175

20:12, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175
Фото: realnoevremya.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возложила цветы к мемориалу у казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли семь школьников и два учителя.

Загитова сделала репост stories одной из своих подписчиц, которая встретила спортсменку на месте трагедии. Когда чемпионка подходила к мемориалу, рядом лопнул один из воздушных шариков, что напугало присутствующих.

«Скорбим вместе со всеми», — добавила подпись к истории Загитова.

У гимназии, в которой 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, организовали уже несколько стихийных мемориалов. Они также появились в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Казанцы до сих пор идут к мемориалам у гимназии, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим, возложить цветы и оставить игрушки.

Татьяна Демина
ПроисшествияСпортОбщество Татарстан
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