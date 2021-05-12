Казанцы продолжают выстраиваться в очередь к мемориалу у гимназии №175 — фото и видео

Жители Казани продолжают выстраиваться в очередь к мемориалу у гимназии №175, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим при стрельбе 11 мая, возложить цветы и оставить игрушки.

Как сообщил «Реальному времени» очевидец, очередь начинается от дома №29 по ул. Хайдара Бигичева. Напомним, что сама гимназии №175 расположена по адресу: ул. Джаудата Файзи, 8а.

Рядом с мемориалом находятся сотрудники Росгвардии. Также у гимназии дежурит машина скорой помощи. По словам очевидца, очередь продолжает расти.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что у гимназии №175, где 19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу, организовали уже несколько стихийных мемориалов. Их также организовали в Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Вдоль всего забора школы лежат цветы, игрушки, горят свечи, сообщил «Реальному времени» очевидец.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами Галявиева: он пришел в гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина