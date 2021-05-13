Казанская школьница рассказала, как учитель во время стрельбы в гимназии №175 спас ее сестру

Фото: Максим Платонов

Ученицу второго класса казанской гимназии №175, где утром 11 мая при стрельбе погибли девять человек, спас учитель физкультуры: он снял девочку с окна, где она звала на помощь, и донес до забора. Он также помог и другим школьникам.

«Мою сестренку от взрывной волны накрыло шкафом. Разбились стекла, попали на одноклассников, но мою сестру защитил шкаф», — рассказала «РИА Новости» сестра второклассницы, ученица 5-го класса гимназии №175 Ангелина Лазарева.

Девочка смогла выбраться из-под шкафа самостоятельно, к этому времени из класса все выбежали и не заметили ее отсутствия. Второклассница взобралась на окно и стала звать на помощь.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб. После осмотра медиков ее отпустили домой.



Ранее другая ученица казанской гимназии №175 рассказала, что некоторые дети и подростки после происшествия обратились за психологической помощью, специалисты помогают им. По словам девочки, школьники поддерживают друг друга.

«Реальному времени» ученики гимназии №175 рассказали, что изначально прогремел взрыв на первом этаже. «Мы сидели на третьем, взрыв был очень сильный. Нас эвакуировали, мы встретили родителей и ушли», — поделился воспоминаниями один из учеников.



Фото: Максим Платонов

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева: утром 11 мая он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина