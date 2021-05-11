«Реальное время» связалось с учениками в гимназии, где открыли стрельбу

«Реальному времени» удалось связаться с учениками, которые находились в здании оцепленной гимназии №175, в которой открыли стрельбу и прогремел взрыв.



— Изначально был взрыв на первом этаже. Мы сидели на третьем, взрыв был очень сильный. Нас эвакуировали, мы встретили родителей и ушли.

— Сидели на уроке, услышали по громкой связи завуч кричит о том, чтобы закрывали кабинеты и прятались. Пока сидели, услышали несколько раз выстрелы, либо просто что-то взрывалось. Минут через двадцать нас вывел ОМОН, стояли на заднем дворе. Восемь погибших и одна учительница. Школа вдребезги, нет чистого места.

Еще один ученик прокомментировал изданию:

— Первый этаж вылетел полностью, я это своими глазами видел. Когда нас полиция выводила, видел — двери, шпаклевка, ничего уже нет.

Имен погибших ученики изданию не назвали.

На место стрельбы выехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщалось, что в школе прогремел взрыв. Издание также сообщало о погибших. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.

Маргарита Головатенко