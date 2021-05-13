Ученица казанской гимназии №175 и ее мать рассказали о случившемся 11 мая

Фото: Максим Платонов

Ученица 7-го класса казанской гимназии №175 Алина и ее мать Гульгена Хабибуллова поделились впечатлениями о стрельбе, которая произошла в учреждении утром 11 мая.

«Это было очень страшно. Я сидела на работе, звонит с другого номера Алина: «Мама, у нас школу взрывают, идет стрельба, мы выпрыгнули из окна, дети раненые, в крови», — рассказала жительница Казани в стриме на УouTube-канале «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

После звонка от дочери женщина позвонила учительнице. Та сказала, что идет урок. Мать Алины перезвонила девочке, и та рассказала ей, что школьники прыгали из окон, пытаясь спасти свои жизни.

Ученица гимназии рассказывает, что некоторые дети и подростки обратились за психологической помощью, специалисты помогают им. По словам Алины, школьники поддерживают друг друга.

«Реальному времени» ученики гимназии №175 рассказали, что изначально прогремел взрыв на первом этаже. «Мы сидели на третьем, взрыв был очень сильный. Нас эвакуировали, мы встретили родителей и ушли», — поделился воспоминаниями один из учеников.



Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева: утром 11 мая он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина