В Татарстане проверят недостоверные сообщения в мессенджерах, разосланные после стрельбы в гимназии №175

Фото: Максим Платонов

В Татарстане недостоверные сообщения, рассылаемые в мессенджерах после стрельбы в казанской гимназии №175, проверят правоохранительные органы. Фейки после происшествия «росли в геометрической прогрессии», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в пресс-службе президента РТ.

Собеседник агентства рассказал, что информация поступала о количестве напавших на гимназии, количестве пострадавших. Ее в оперативном порядке опровергали правоохранительные органы. Также многие рассылали в мессенджерах сообщения о происшествиях в других школах, что не соответствовало действительности.

После инцидента в гимназии №175 появилось недостоверное сообщение о нехватке крови на станции переливания. На него откликнулось большое количество казанцев, отметил собеседник.

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе также упомянули о том, что после стрельбы многие ошибочно приняли за напавшего его тезку-подростка, которому после этого начали поступать угрозы. На страницах в соцсетях мальчику стали писать угрозы. «Мы столкнулись впервые с таким. Постарались оперативно отреагировать», — рассказал собеседник агентства, добавив, что пришлось организовать его охрану.

Подробнее о трагедии, которая произошла в Казани утром 11 мая, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина