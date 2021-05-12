Власти Татарстана пояснили, почему изначально поступала информация о двух нападавших на гимназию

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева пояснила, почему изначально поступала информация о двух стрелках в казанской гимназии №175:

— Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один. Почему звучала [информация] о двух? Потому что такому процессу в том числе была свойственна и паника. И в момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что есть еще кто-то. Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники, они прошли все здание, прежде чем проводить какие-то работы следующие. Было установлено, что он один. И все что происходит, это происходит только с одним человеком.

Также вице-премьер рассказала о борьбе с фейкам, в том числе о человеке, который не совершал это преступление.

— Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда, перекидывая с одного чата в другой, появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никого отношения? При этом это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этому человеку надо было обеспечивать.