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Происшествия

Власти Татарстана пояснили, почему изначально поступала информация о двух нападавших на гимназию

11:39, 12.05.2021 3
Власти Татарстана пояснили, почему изначально поступала информация о двух нападавших на гимназию
Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева пояснила, почему изначально поступала информация о двух стрелках в казанской гимназии №175:

— Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один. Почему звучала [информация] о двух? Потому что такому процессу в том числе была свойственна и паника. И в момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что есть еще кто-то. Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники, они прошли все здание, прежде чем проводить какие-то работы следующие. Было установлено, что он один. И все что происходит, это происходит только с одним человеком.

Также вице-премьер рассказала о борьбе с фейкам, в том числе о человеке, который не совершал это преступление.

— Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда, перекидывая с одного чата в другой, появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никого отношения? При этом это была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этому человеку надо было обеспечивать.

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 май
    А кого же тогда застрелили полицейские? "41- летний сообщник был застрелен сразу"- из новостей от 11мая 2021. Опять показания не сходятся, заврались. В начале идёт поток, как правило, неискажённой информации, потом начинают всё,что не выгодно власти, замазывать
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    Анонимно 12 май
    для 17:37
    Поток сознания идёт от диванных спец-ов и журналюг, которые раздувают выдуманную и/или непроверенную информацию, т.е., просто "гонят пургу".
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    Анонимно 12 май
    Да уж, много странностей.
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