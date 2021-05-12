Казанского студента перепутали со стрелком в гимназии — ему предоставили охрану

На пресс-конференции на тему оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской гимназии заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сказала, что казанского студента перепутали со стрелком в гимназии. Ему была предоставлена охрана.

«Он является студентом одного из учреждений Республики Татарстан, и когда появляется такая информация... Вы представляете, что пережил этот человек, который вообще не совершал этого преступления, не имеет к нему никакого отношения? При этом была очень опасная ситуация, и в какой-то момент безопасность этого человека надо было обеспечивать», — сказала она.

Также вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева пояснила, почему изначально поступала информация о двух стрелках в казанской гимназии №175:

«Школа оборудована системой видеокамер. Системой видеокамер зафиксированы все действия человека, и он был один. Почему звучала [информация] о двух? Потому что такому процессу в том числе была свойственна и паника. И в момент, когда поступали сигналы из школы, конечно, было сообщение о том, что есть еще кто-то. Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники, они прошли все здание, прежде чем проводить какие-то работы следующие. Было установлено, что он один. И все, что происходит, это происходит только с одним человеком».



Алексей Нечаев