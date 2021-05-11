РЦК Татарстана сообщил о потребности в крови после трагедии в школе — позже сообщение исчезло с сайта
Республиканский центр крови Татарстана опубликовал на сайте сообщение о повышенной потребности в крови в медучреждениях Казани. Позже информация пропала.
В РЦК попросили доноров приходить с 7.00 12 мая.
Сейчас сообщения на сайте медучреждения нет.
«Светофор донора» показывает, что в медучреждении имеется повышенная потребность в крови.
«Реальному времени» ранее в пресс-службе Минздрава Татарстана опровергли информацию о нехватке донорской крови. «Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови», — заявляли тогда в ведомстве.
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