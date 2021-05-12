У казанской гимназии, где вчера произошла стрельба, продолжают собираться люди

Фото: Максим Платонов

У казанской гимназии №175, где вчера произошла стрельба, продолжают собираться люди. Толпа скорбящих людей не уменьшается, процессия растянулась более чем на 100 метров.

Люди продолжают нести цветы, свечи и детские игрушки. Дети, взрослые, пенсионеры идут, чтобы отдать дань памяти погибшим.

Территория школы продолжает оставаться оцепленной. Улица Файзи перекрыта для движения автомобилистов. На месте дежурят кареты скорой помощи.

Напомним, что сегодня число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Ольга Плешкова