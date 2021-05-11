Бастрыкин: Следком детально установит причины произошедшего в казанской гимназии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство детально установит причины стрельбы в казанской гимназии, в ходе которой погибли школьники и педагоги, сообщает ТАСС.

Напомним, после стрельбы в гимназии №175 Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Фото: Максим Платонов

По его указанию на место происшествия направили криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Глава ведомства поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

Источник сообщил «Реальному времени», что большая группа следователей из Москвы уже прибыла в Казань и приступила к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина