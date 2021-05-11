У казанской гимназии, где произошла стрельба, появился стихийный мемориал — видео

У казанской гимназии, где сегодня утром произошла стрельба и прогремел взрыв, появился стихийный мемориал. Люди начали нести к месту трагедии цветы и детские игрушки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неизвестные повесили табличку «Скорбим. Гимназия 175 11.05.2021». Под табличкой появились цветы и несколько детских игрушек.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня в казанской школе №175 произошла стрельба и прогремел взрыв. Погибли восемь человек, 21 ранен.

Ольга Плешкова