У казанской гимназии, где произошла стрельба, появился стихийный мемориал — видео
У казанской гимназии, где сегодня утром произошла стрельба и прогремел взрыв, появился стихийный мемориал. Люди начали нести к месту трагедии цветы и детские игрушки.
Неизвестные повесили табличку «Скорбим. Гимназия 175 11.05.2021». Под табличкой появились цветы и несколько детских игрушек.
Напомним, что сегодня в казанской школе №175 произошла стрельба и прогремел взрыв. Погибли восемь человек, 21 ранен.
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