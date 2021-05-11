Новости происшествий

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнекамске организовали стихийный мемориал погибшим в казанской гимназии

18:17, 11.05.2021
В Нижнекамске организовали стихийный мемориал погибшим в казанской гимназии
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске организовали стихийный мемориал погибшим сегодня в казанской гимназии №175. Он расположен у городского музея.

Каждый житель и гость Нижнекамска может отдать дань памяти погибшим и возложить цветы, сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Временный мемориал в память о погибших в казанской гимназии организовали и в Набережных Челнах. Он находится на площади Азатлык.

В Казани стихийный мемориал находится у гимназии, где сегодня утром произошла стрельба и прогремел взрыв. Люди начали нести к месту трагедии цветы и детские игрушки.

Стихийные мемориалы в память о трагедии в столице Татарстана появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также