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Республиканский ифтар в Казани состоится, но в программу внесены изменения

14:06, 11.05.2021
Республиканский ифтар в Казани состоится, но в программу внесены изменения
Фото: realnoevremya.ru

Республиканский ифтар в Казани остается в силе, но в его программу внесены изменения, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

В связи с трагедией в казанской гимназии в программу внесены изменения: будет вознесена молитва за погибших и пострадавших.

Республиканский ифтар в этом году пройдет на площадке Kazan Expo и начнется в 18.00. Ифтар обещают провести с соблюдением мер безопасности. Наблюдать за ифтаром можно будет дистанционно на iftar.ru. Трансляция начнется в 17.30.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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