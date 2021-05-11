В Татарстане всех владельцев оружия проверят после стрельбы в казанской школе

В Татарстане пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия после стрельбы в казанской школе, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Такое решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии Татарстана.

Семьям погибших в трагедии выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, 200 тысяч — легкой степени.

Последние новости о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».