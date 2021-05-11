Комитет Госдумы по образованию проанализирует недоработки безопасности в школах

Комитет Госдумы по образованию и науке проанализирует причины вооруженного нападения на казанскую гимназию. Об этом заявил глава комитета Вячеслав Никонов.

Ведомство намерено установить недоработки в системе безопасности учебных заведений. Также необходимо проанализировать недоработки в системе охраны учебных заведений, а также в области оборота оружия, передает ТАСС.

Напомним, что сегодня 19-летний юноша, на которого официально было зарегистрировано оружие, устроил стрельбу и взрыв в казанской гимназии. По официальным данным, погибли восемь человек, 21 госпитализирован в больницу.

Ранее президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.



Ольга Плешкова