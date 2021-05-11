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В Татарстане 12 мая объявлено днем траура

11:51, 11.05.2021
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Фото: pxhere.com

После трагического случая нападения на казанскую гимназию №175 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Также отмечается, что в самое ближайшее время состоится заседание антитеррористической комиссии РТ.

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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