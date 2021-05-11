СМИ: второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании

В здании школы №175 в Казани, где открыли стрельбу и прогремел взрыв, ликвидировали второго стрелка, сообщает Telegram-канал MashIptash.

Сообщается, что стрелков было двое. Один выпрыгнул из окна, и его задержали. Второй еще некоторое время оставался в здании и удерживал заложников.

После стрельбы в школе в Казани в больницы госпитализировано 13 человек. В мэрии Казани дали распоряжение, согласно которому ограничили входы в учебные заведения. На место стрельбы выезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщалось, что в школе прогремел взрыв. Издание также сообщало о погибших. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.



Маргарита Головатенко