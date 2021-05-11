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Происшествия

СМИ: второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании

10:57, 11.05.2021 5
СМИ: второго стрелявшего в гимназии №175 ликвидировали в здании
Фото: realnoevremya.ru

В здании школы №175 в Казани, где открыли стрельбу и прогремел взрыв, ликвидировали второго стрелка, сообщает Telegram-канал MashIptash.

Сообщается, что стрелков было двое. Один выпрыгнул из окна, и его задержали. Второй еще некоторое время оставался в здании и удерживал заложников.

После стрельбы в школе в Казани в больницы госпитализировано 13 человек. В мэрии Казани дали распоряжение, согласно которому ограничили входы в учебные заведения. На место стрельбы выезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщалось, что в школе прогремел взрыв. Издание также сообщало о погибших. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 май
    очередной 19ти летний с оружием.. когда же запрет на оружие будет хотя бы не раньше чем запрет на алкоголь?? Пить - только с 21го.. а махать оружием можно - на три года раньше (!!) - БРЕД,
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    Анонимно 11 май
    Вместо нормального закона об оружии и системы, которая бы не только обучала обращению, но и нормально контролировала, у нас банально запрещают. И этого кажется достаточно. Не можешь остановить - возглавь! Сильная организация, заточенная на в т.ч. ограничение нелегального оборота, со специалистами нужного профиля и опыта... Но мы просто запретим, адальше как само получится.
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  • Анонимно 11 май
    Зрите в корень !! Это спец постановкаССовцев(слуг сатанистов) , чтобы опять вводить пропускной режим и издеваться над детьми и родителями !!Это специально устроенная провокация , чтобы держатьлюдей в страхе и потом НАВЯЗЫВАТЬ свои античеловеческие правила!!!
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  • Анонимно 11 май
    Абсолютно точно!
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  • Анонимно 12 май
    все для внедрения дистанта
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