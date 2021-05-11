«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

Хоккейный клуб «Ак Барс» выразил соболезнования родным и близким погибших в связи со стрельбой в казанской гимназии.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей — ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной», — говорится в заявлении клуба.

Ранее соболезнования родственникам погибших выразил казанский «Рубин».

Трансляцию о главных событиях по стрельбе в школе читайте в материале «Реального времени».