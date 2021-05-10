Израильские военные провели ракетный обстрел сектора Газа — погибли девять человек, в том числе дети

Израильские военные провели ракетный обстрел города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. В результате погибли как минимум девять человек, в том числе трое детей.

Подробности и точные причины смерти в Минздраве сектора Газа не уточнили, сообщает электронная версия палестинской газеты Alquds.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 45 ракет по Израилю, пишет ТАСС со ссылкой на представителя армии еврейского государства.

Нападения Израиля в Иерусалиме осудил президент Турции Тайип Эрдоган. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества». Президент Турции заверил, что его страна предпримет все возможные меры, «чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». По его словам, Анкара всегда будет поддерживать палестинцев и «защищать величие Иерусалима».

Татьяна Демина