Эрдоган считает, что происходящее в Иерусалиме ранило совесть всего человечества

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил нападения Израиля в Иерусалиме. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества».

Эрдоган в ходе разговора по телефону с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев террором, пишет ТАСС.

Президент Турции заверил, что его страна предпримет все возможные меры, «чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». По его словам, Анкара всегда будет поддерживать палестинцев и «защищать величие Иерусалима».

Столкновения израильской полиции и палестинцев в Восточном Иерусалиме начались в конца прошлой недели. По последним данным, травмы получили почти 300 человек.

Татьяна Демина