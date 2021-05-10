Эрдоган считает, что происходящее в Иерусалиме ранило совесть всего человечества
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил нападения Израиля в Иерусалиме. Он считает, что происходящее ранило «совесть не только мусульман, но и всего человечества».
Эрдоган в ходе разговора по телефону с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев террором, пишет ТАСС.
Президент Турции заверил, что его страна предпримет все возможные меры, «чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». По его словам, Анкара всегда будет поддерживать палестинцев и «защищать величие Иерусалима».
Столкновения израильской полиции и палестинцев в Восточном Иерусалиме начались в конца прошлой недели. По последним данным, травмы получили почти 300 человек.
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