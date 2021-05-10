Новости общества

07:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Армении распустили парламент — он вновь не смог избрать нового премьер-министра

19:35, 10.05.2021
В Армении распустили парламент — он вновь не смог избрать нового премьер-министра
Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons

В Армении распустили Национальное Собрание. На специальном заседании парламентарии во второй раз не избрали нового премьер-министра страны: 76 депутатов воздержались от голосования, «за» и «против» проголосовали по одному человеку.

«Решение не принято. Это означает, что, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы»,цитирует ТАСС председателя парламента страны Арарата Мирзояна.

Напомним, в конце апреля с поста премьер-министра Армении ушел Никол Пашинян. Он анонсировал свою отставку еще в конце марта. По его словам, на этот шаг он пошел не для того, чтоб уйти, а для того, чтобы провести внеочередные выборы.

3 мая парламент Армении на специальном заседании не избрал Пашиняна, исполняющего обязанности главы правительства, премьер-министром страны: за его избрание проголосовал один депутат, против — три, воздержались — 75.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также