В Армении распустили парламент — он вновь не смог избрать нового премьер-министра

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В Армении распустили Национальное Собрание. На специальном заседании парламентарии во второй раз не избрали нового премьер-министра страны: 76 депутатов воздержались от голосования, «за» и «против» проголосовали по одному человеку.

«Решение не принято. Это означает, что, согласно Конституции Армении, парламент страны силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы», — цитирует ТАСС председателя парламента страны Арарата Мирзояна.

Напомним, в конце апреля с поста премьер-министра Армении ушел Никол Пашинян. Он анонсировал свою отставку еще в конце марта. По его словам, на этот шаг он пошел не для того, чтоб уйти, а для того, чтобы провести внеочередные выборы.

3 мая парламент Армении на специальном заседании не избрал Пашиняна, исполняющего обязанности главы правительства, премьер-министром страны: за его избрание проголосовал один депутат, против — три, воздержались — 75.



Татьяна Демина