Премьер-министр Армении Пашинян подаст в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, на этот шаг он пошел, не для того, чтоб уйти, а для того, чтобы провести внеочередные выборы.

«За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — сказал Пашинян.

В конце февраля генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава кабмина страны назвал случившееся попыткой переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Это случилось после увольнения первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». Сторонники Пашиняна и его оппоненты вышли на улицы. Оппозиция соорудила у здания парламента баррикады и разбила палаточный лагерь. Их требование — отставка премьер-министра. Президент Армении Армен Саркисян не стал утверждать отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Фото: wikipedia.org

Отметим, что оппозиция требовала отставки Пашиняна еще после того, как он в ноябре 2020 года подписал трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе по условию договора.

В конце декабря 2020 года он заявлял, что готов оставить должность. Однако для этого необходимо провести внеочередные парламентские выборы.