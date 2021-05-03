Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
Парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна премьер-министром страны.
«За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против — 3, воздержались — 75, Пашинян не избран премьер-министром», — цитирует слова спикера парламента Арарата Мирзояна ТАСС.
10 мая состоится второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики. Законодательный орган будет распущен, если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна. После президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов.
В конце апреля Пашинян ушел в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня. До их проведения он будет исполнять обязанности премьера. Никол Пашинян анонсировал свою отставку в конце марта.
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