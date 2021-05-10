Опубликовано видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи Альметьевска

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Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ опубликовало видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета «Ермак» вблизи села Калейкино Альметьевского района РТ. Инцидент случился днем 9 мая.

На кадрах с места происшествия видно, как пострадало воздушное судно. Напомним, что в результате жесткой посадки погибли два человека — 56-летний житель Самарской области, который управлял самолетом, и женщина, которая находилась на борту вместе в ним.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).



Следствие проверит все версии, включая версию о техническом состоянии самолета и действиях пилота. Напомним, по одной из них, мужчина, управлявший легкомоторным самолетом и совершивший жесткую посадку, прибыл на аэродром, чтобы провести ремонт.

Татьяна Демина