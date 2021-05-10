В Татарстане возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета с двумя погибшими

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета «Ермак», в результате инцидента погибли два человека. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), сообщает Приволжское СУТ СКР.



Как сообщает следствие, самолет упал 9 мая в 12.40 мск в поле около поселка Калейкино в Альметьевском районе Татарстана. Воздушным судном управлял 56-летний житель Самарской области. Судно совершило жесткую посадку спустя 10 минут носовой частью в землю.

Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Следствие проверит все версии, включая версию о техническом состоянии самолета и действиях пилота.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

О падении легкомоторного самолета стало известно в воскресенье. В прокуратуре Татарстана рассказывали подробности инцидента с легкомоторным самолетом. Вместе с пилотом на воздушном судне находилась женщина. По предварительным данным, самолет находился на территории Альметьевского аэроклуба. Он принадлежит жителю Бугульмы 1969 года рождения.

По данным Mash Iptash, погибшие украли самолет у друга. Пилот имел допуск к воздушному судну и опыт управления им, но спустя несколько километров полета он все же не справился с управлением.

По одной из версий, озвученных Следкомом, мужчина, управлявший легкомоторным самолетом и совершивший жесткую посадку, прибыл на аэродром, чтобы провести ремонт.

Маргарита Головатенко