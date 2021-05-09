В прокуратуре Татарстана рассказали подробности инцидента с легкомоторным самолетом

Фото: прокуратура РТ

Легкомоторным самолетом, совершившим жесткую посадку вблизи села Калейкино Альметьевского района РТ, управлял житель Сызрани. Вместе с ним в воздушном судне находилась женщина. Ее личность устанавливается, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительным данным, самолет находился на территории Альметьевского аэроклуба. Он принадлежит жителю Бугульмы 1969 года рождения.

По данным Mash Iptash, погибшие украли самолет у друга. Пилот имел допуск к воздушному судну и опыт управления им, но спустя несколько километров полета он все же не справился с управлением, в результате чего самолет совершил жесткую посадку.

Фото: прокуратура РТ

В ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что информация о жесткой посадке поступила сегодня в 12.54. Для предотвращения возгорания пожарные распылили пену, а затем вместе со спасателями извлекли из самолета погибших.

Фото: прокуратура РТ

На место крушения самолета выехали первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев, сотрудники Камской транспортной прокуратуры и следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Проводится проверка.

Татьяна Демина