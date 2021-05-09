Пилот самолета, совершившего жесткую посадку вблизи Альметьевска, должен был провести его ремонт

Фото: прокуратура РТ

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ назвало версию произошедшего вблизи села Калейкино Альметьевского района РТ: мужчина, управлявший легкомоторным самолетом, который совершил жесткую посадку, прибыл на аэродром, чтобы провести ремонт.

В частности, он был должен прокачать шасси. В связи с этим он передвигался на самолете по взлетной полосе. Причина, по которой мужчина произвел самовольный взлет без разрешения, неизвестна, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.



Самолетом управлял житель Сызрани. Вместе с ним в воздушном судне находилась женщина. Ее личность устанавливается, сообщил ранее старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: прокуратура РТ

По данным Mash Iptash, погибшие украли самолет у друга.

На место крушения самолета выехали первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев, сотрудники Камской транспортной прокуратуры и следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. Проводится проверка.

Татьяна Демина