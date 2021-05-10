В Спасском районе РТ завершается посевная кампания

Фото: Илья Репин (архив)

В Спасском районе Татарстана завершается посевная кампания. На сегодняшний день план выполнен на 73%: посеяно 31,8 тыс. га из 43,5 тыс. га прогнозных площадей. Все хозяйства муниципалитета обеспечены семенами и топливом.

Работы по подкормке и боронованию многолетних трав и озимых культур в Спасском районе завершены. Под урожай этого года местные аграрии накопили 64 кг минеральных удобрений на 1 гектар земли.

По итогам прошлого года Спасский районе занял 19 место в рейтинге растениеводства, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Урожайность зерновых единиц в муниципалитете составляла 30 ц/га.

Посевная кампания в Татарстане уже преодолела экватор. По последним данным, работы проведены на площади 920 тысяч га, что составляет 52% к плану. Из них яровые зерновые посеяны на 682 тыс. га, масличные — 100 тыс. га, сахарная свекла — 42 тыс. га.

Фото: Илья Репин (архив)

Самые высокие темпы посевной в Татарстане у Нурлатского, Заинского, Тетюшского, Аксубаевского, Ютазинского районов — свыше 80%.



Всего по республике площади посевов в 2021 году составят 2,8 млн га. Это на уровне прошлогодних значений.



Татьяна Демина