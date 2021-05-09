В Татарстане посевная кампания преодолела экватор

В Татарстане посевная кампания преодолела экватор. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Работы проведены на площади 920 тысяч га, что составляет 52% к плану. Из них яровые зерновые посеяны на 682 тыс. га, масличные — 100 тыс. га, сахарная свекла — 42 тыс. га.

Самые высокие темпы посевной у Нурлатского, Заинского, Тетюшского, Аксубаевского, Ютазинского районов — свыше 80%. Уже в ближайшие дни они полностью завершат посевные работы. Больше 70% у Мензелинского и Азнакаевского районов. Относительно низкий процент у северных районов из-за географического расположения.

Напомним, что по Татарстану площади посевов в 2021 году составят 2,8 млн га.



Ольга Плешкова