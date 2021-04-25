В Татарстане площади посевов в 2021 году составят 2,8 млн. га

По Татарстану площади посевов в 2021 году составят 2,8 млн га. Это на уровне прошлогодних значений. В республике уже 32 района приступили к севу яровых культур. Посевные работы яровых проведены на площади 128 тыс. га, или 7% от плана, рассказал на совещании в доме правительства республики первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Уже подкормлено 780 тыс. га площадей (79%), из них 502 тыс .га (92%) — озимые культуры, 278 тыс. га (63%) — многолетние травы. Подкормку озимых культур и многолетних трав полностью завершил Заинский район. Своевременно завершили все работы по подкормке Нурлатский, Алексеевский, Тукаевский, Бавлинский, Мензелинский районы. Озимый клин полностью подкормили Сармановский, Тетюшский, Азнакаевский, Нижнекамский районы. Работы близятся к завершению в Черемшанском и Тукаевском районах.

Фото: agro.tatarstan.ru

На сегодня более 70% зерновых засевается посевными комплексами, укомплектованными системой контроля высева и норм расхода ГСМ. Их в республике 720 единиц, сообщает пресс-служба президента РТ.

В среду в Татарстане приступили к посевам сахарной свеклы. К 11 мая планируется закончить посадку данной культуры.



Татьяна Леухина