Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений

Фото: Максим Платонов

На торжествах, посвященных Дню Победы, не зафиксировали правонарушений, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она также отметила, что все мероприятия проходили с учетом требований Роспотребнадзора в условиях распространения коронавируса.

На парадах, концертах и других праздничных мероприятиях 9 мая задействовали более 101 тыс. сотрудников МВД, служащих Росгвардии, а также работников частных охранных организаций и активистов общественных организаций, пишет «Российская газета».

Правоохранительные органы обеспечивали порядок и безопасность на более чем 8,5 тыс. массовых праздничных мероприятий в свыше 4,8 тыс. населенных пунктах России.

Фото: Максим Платонов

В Казани 9 мая более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев, студентов, сотрудников МЧС и правоохранительных органов прошли в честь 76-й годовщины Великой Победы торжественным маршем по площади Тысячелетия. Подробнее о том, как проходили торжественные мероприятия в столице Татарстана, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина