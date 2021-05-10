Пропавшего в лесу главу омского Минздрава нашли живым

Пропавшего 7 мая в лесу Большеуковского района министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым.

«Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

В пятницу, 7 мая, Мураховский на квадроцикле отправился на охоту в Большеуковский район. После этого связь с ним была потеряна. Около суток его самостоятельно пытались найти знакомые, но после неудачных попыток обратились в полицию. Поиски велись на земле и на воде. После прекращения поисков в воскресенье вечером они возобновились в понедельник утром.

В поисковой операции были задействованы порядка 100 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров. Поиск осложнялся такими особенностями местности, как заболоченность и труднопроходимость. Привлекалась техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Местные жители рассказывали, что на месте, где пропал министр, видели медведей. Охота на этих диких животных разрешена в регионе до конца мая, именно на медведей и мог охотиться Мураховский.

Мураховский возглавил Министерство здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До назначения на должность занимал пост главврача больницы скорой помощи №1 (БСМП-1) в Омске.

Маргарита Головатенко