В месте, где пропал министр здравоохранения Омской области, видели медведей

В Большеуковском районе Омской области, где 7 мая пропал глава местного Министерства здравоохранения Александр Мураховский, местные жители видели медведей, пишет ТАСС.

Охота на этих диких животных разрешена в регионе до конца мая, сообщили местные власти. Именно на медведей и мог охотиться Мураховский. Также в майские праздники там разрешена охота на птицу.

В пятницу, 7 мая, Мураховский на квадроцикле отправился на охоту в Большеуковский район. После этого связь с ним была потеряна . Его самостоятельно пытались найти знакомые, но после неудачных попыток обратились в полицию. Поиски ведутся на земле и на воде.

49-летнего министра ищут сотрудники правоохранительных органов, охотинспекторы и волонтеры. Ситуацию осложняют особенности местности: болота и т. д.

Пропавший глава омского Минздрава до ноября прошлого года занимал должность главного врача БСМП №1, в которую в прошлом году после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального.

Татьяна Демина