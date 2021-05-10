Поиски главы омского Минздрава возобновились сегодня утром

Поиски пропавшего 7 мая министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились в понедельник утром, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по региону.



В воскресенье вечером поиски были приостановлены.

В пятницу, 7 мая, Мураховский на квадроцикле отправился на охоту в Большеуковский район. После этого связь с ним была потеряна. Около суток его самостоятельно пытались найти знакомые, но после неудачных попыток обратились в полицию. Поиски ведутся на земле и на воде.

49-летнего министра ищут сотрудники правоохранительных органов, охотинспекторы и волонтеры. Ситуацию осложняют особенности местности, например, болота.

Местные жители рассказывали, что на месте, где пропал министр, видели медведей. Охота на этих диких животных разрешена в регионе до конца мая, именно на медведей и мог охотиться Мураховский.

Маргарита Головатенко