В Омске ищут экс-главврача больницы, в которой после отравления лечили Навального

В Омской области ищут главу местного Минздрава Александра Мураховского. Ранее он занимал должность главного врача БСМП №1, в которую в прошлом году после отравления госпитализировали оппозиционера Алексея Навального.

В пятницу, 7 мая, Мураховский на квадроцикле отправился на охоту в Большеуковский район. После этого связь с ним потеряли, сообщают новости телеканала РЕН ТВ.

В полицию о пропаже Мураховского сообщили его знакомые, которые до обращения в течение суток пытались найти его. 49-летнего министра ищут сотрудники правоохранительных органов, охотинспекторы и волонтеры. Ситуацию осложняют особенности местности: болота и т. д.

Квадроцикл Мураховского нашли недалеко от деревни Поспелово в Большеуковском районе, сообщает telegram-канал Mash. Владельца транспортного средства рядом не обнаружили.

Информацию о пропаже Мураховского подтвердили в пресс-службе УМВД России по Омской области, пишет ТАСС. Для его поисков создали штаб. Министра ищут на земле и с воздуха.



Мураховский возглавил Министерство здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года.

Татьяна Демина