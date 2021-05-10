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За сутки в России заразились коронавирусом 8 465 человек

11:16, 10.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России заразились коронавирусом 8 465 человек
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 8 465 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6 774 человека, сообщает федеральный оперштаб.

Число заболевших за все время выросло до 4 888 727 человек, а выздоровевших — до 4 502 906 человек. За сутки болезнь унесла жизни 321 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 113 647 человек.

Напомним, вчера в России зарегистрировали 8 419 случаев заражения COVID-19. В Татарстане коронавирус диагностировали у 34 человек.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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