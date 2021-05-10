В Татарстане за сутки зарегистрировали еще 34 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали еще 34 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, число заболевших возросло до 20 808 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровело за весь период 17 723 человека, в том числе два за минувшие сутки. Умер за весь период 471 человек.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 36 заболевших инфекцией в республике. Главные новости о коронавирусе читайте в свежей подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко