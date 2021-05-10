Главное о коронавирусе на 10 мая: британский штамм в Якутии, пункт вакцинации в замке Дракулы

Интерес к вакцине «Спутник Лайт»



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 10 мая в республике зарегистрировано 20 808 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 723 человека, в том числе два за минувшие сутки. Умер за весь период 471 человек.



За последние сутки в России выявили 8 465 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 774 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 888 727 человек, а выздоровевших — до 4 502 906 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 321 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 113 647 человек.



За последние сутки в России проведено более 258 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 501,5 тысячи человек.

Случаи заболевания британским штаммом коронавируса выявлены среди местного населения в Якутии, не связанного с зарубежными поездками. Глава Якутии Айсен Николаев на совещании с оперштабом поручил усилить работу с муниципалитетами из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что к российской вакцине против коронавируса «Спутник Лайт» уже есть большой интерес.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что парад Победы в Москве в этом году был, с точки зрения эпидемиологической обстановки, более безопасным, чем в прошлом: солдаты и спецтехника были на карантине, зрители на трибунах сидели через одного в масках или предварительно вакцинированные.

Фото: kremlin.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Россия получила индийский штамм коронавируса, который ранее запрашивала.

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм заявил о желании привиться российским препаратом «Спутник V». Для этого он прилетел в Москву. Дэм отметил, что не боится прививаться «Спутником» и считает его «более классической вакциной», а недопуск препарата в ФРГ связан с политическими причинами.

Отправка «Спутника V» в Индию



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 158 337 422 человека, 3 293 232 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 707 797). На второй строчке — Индия (22 662 575), на третьей — Бразилия (15 184 790), на четвертой — Франция (5 838 294), на пятой — Турция (5 031 332). Россия занимает шестое место (4 824 621, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (581 754). За ними следуют Бразилия (422 340), Индия (246 116), Мексика (218 985) и Великобритания (127 865).



В Румынии в замке Дракулы в Трансильвании открыли пункт вакцинации от коронавируса: в майские выходные желающие могут сделать прививку препаратом Pfizer BioNTech. Прививку делают медработники с накладными вампирскими клыками. В качестве поощрения за вакцинацию выдается билет на бесплатное посещение выставки замка из 52 средневековых орудий пыток.

За прошедшие сутки в мире коронавирусом заразились 786 943 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день достигло 157 289 118 человек.

Разработчики первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прокомментировали сообщение издания Bild о тупике в переговорах с Германией по закупке препарата. Источники утверждали, что одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока тоже под вопросом в связи с повышенными требованиями регулятора. Разработчики вакцины считают сообщения примером «дезинформационной кампании», цель которой не допустить вакцину на европейский и другие рынки.

Фото: Максим Платонов

В Индии на фоне роста заболеваемости коронавирусом зафиксировали вспышку грибковой инфекции — мукормикоза. Ее также называют «черной плесенью». В штате Гуджарат для инфицированных уже начали создавать отдельные палаты в больницах. Перед грибком под названием мукор в наибольшей степени уязвимы люди с диабетом. Распространяется «черная плесень» на влажных поверхностях.

Мукормикоз по­ра­жает ко­жу и внутренние ор­га­ны. Он встречается ред­ко, ча­ще на фо­не тя­жело­го за­бо­ле­ва­ния.

Мукормикоз по­ра­жает ко­жу и внутренние ор­га­ны. Он встречается ред­ко, ча­ще на фо­не тя­жело­го за­бо­ле­ва­ния. В Индию 1 мая была направлена первая партия российской вакцины в размере полутора миллиона доз, вскоре поступит вторая партия. Всего планируется направить в республику три миллиона доз «Спутника V» в мае, 5 млн — в июне, 10 млн — в июле. Ожидается, что в течение года получить прививку «Спутником V» смогут 360 миллионов индийцев. Это произойдет к концу марта 2022 года, поскольку в Индии будет примерно 361 миллион доз вакцины, сообщили официальные лица, координирующие вакцинацию в стране.

Маргарита Головатенко