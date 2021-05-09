В России за сутки зарегистрировали 8 419 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 419 новых случаев коронавируса, всего — 4 880 262 человека, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 7 517 человек, общее число выздоровевших достигло 4 496 132 человек. За сутки болезнь унесла жизни 334 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 113 326 человек.

Вчера сообщалось, что в России выявили 8 329 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 255 человек. Главные новости о коронавирусе на 9 мая вы можете узнать в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко