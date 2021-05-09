Дамир Фаттахов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в Бугульминском районе

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны в Бугульминском районе республики. В мероприятии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял участие и мэр Бугульмы Линар Закиров.



Официальные лица поздравили ветеранов Валентину Янчук и Николая Бусарова. Валентина Янчук родилась в 1925 году, ушла на фронт добровольно в январе 1943 года. По окончании курса зенитчиков была зачислена в 63-ю армию 240-го артиллерийского дивизиона, служила телефонисткой, дальномерщицей и второй наводчицей орудия. В августе 1945 года ее демобилизовали из действующей армии. Вернувшись домой, долгие годы трудилась лаборантом в локомотивном депо. Воспитала дочь, двух внуков, двух правнуков и одного праправнука.



Николай Бусаров родился в 1927 году, он встретил победу в учебном полку в Суслоне, но на этом война для него не завершилась — в июне 1945-го он отправился воевать с японцами. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова и другими.

Фаттахов передал ветеранам пожелания от президента республики Рустама Минниханова и отметил героизм каждого участника войны. По его словам, пример ветеранов имеет особое значение для гражданского и патриотического воспитания молодежи.

«Реальное время» приводило прямую трансляцию парада Победы в Казани. На прохождении войск присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие.

По площади Тысячелетия в Казани в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во время торжественного прохождения войск Казанского гарнизона строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы. Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.

Маргарита Головатенко