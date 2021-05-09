Минниханов и Шаймиев возложили цветы к Вечному огню в парке Победы

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы, сообщает пресс-служба президента РТ.



В церемонии приняли участие Государственный Советник Татарстана, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и ветераны Великой Отечественной войны.

После возложения цветов к Вечному огню память павших в годы войны почтили минутой молчания, прозвучали гимны России и Татарстана. Участники церемонии возложили цветы к монументу Матерям и вдовам погибших солдат и к монументу Советскому Солдату.

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.

Маргарита Головатенко