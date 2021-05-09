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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

11:40, 09.05.2021 1
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы, сообщает RT.

Также цветы возложил лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры возложили венки из красных роз к мемориалу. Затем минутой молчания почтили память павших воинов. После этого ветераны положили к Вечному огню красные гвоздики.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Путин на главном военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Москве заявил, что День Победы всегда будет для России священным.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИстория
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 май
    С Днём Победы!!!
    Помним и гордимся!!!
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