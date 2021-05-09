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В Казани начался парад Победы — прямая трансляция

10:01, 09.05.2021 1
В Казани начался парад Победы — прямая трансляция
Фото: Максим Платонов

В Казани начинается торжественное прохождение войск Казанского гарнизона, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад проходит на площади Тысячелетия.

Перед этим прошло прямое включение с главного военного парада на Красной площади в Москве.

На прохождении войск присутствуют президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие.

Прямую трансляцию парада ведет телеканал ТНВ.

Также телеканал покажет прямую трансляцию праздничного концерта в 19.00.

Общество Татарстан
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