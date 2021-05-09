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Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти

12:18, 09.05.2021 1
Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», предусматривающий в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий передачу его полномочий Совету безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Все госорганы и должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совбеза в случае гибели лидера Белоруссии вследствие покушения, терроризма, внешней агрессии и иных насильственных действий.

В этом случае на территории Белоруссии незамедлительно введут чрезвычайное или военное положение. Отмечается, что решения Совбеза «подлежат безусловному исполнению».

Напомним, Лукашенко сообщал о подготовке декрета 24 апреля. Это решение, по его словам, принимается в связи с попытками дестабилизации ситуации в стране, подготовкой госпереворота и покушения на президента.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 май
    без этого документа белорусы погибнут).
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