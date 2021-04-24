Президент Белоруссии подпишет декрет о переходе власти к Совбезу в экстренной ситуации

Декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства подпишет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что такая необходимость вряд ли наступит.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет», — сказал президент Белоруссии.

Ранее прошли переговоры между Путиным и Лукашенко — они длились около четырех часов. Главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в экономике.



Алексей Нечаев