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Для строительства дороги-дублера в Казани начались работы по сносу объектов

19:35, 03.05.2021 4
Для строительства дороги-дублера в Казани начались работы по сносу объектов
Фото: скриншот

Для строительства дороги-дублера в Кировском районе Казани начались работы по сносу объектов, сообщили в пресс-службе администрации района.

Отмечается, что собственники участков, где ведутся работы, получили денежную компенсацию за выкуп. Основная цель строительства дороги-дублера заключается в том, чтобы решить вопросы перемещения жителей от центра города до трассы М-7.

Ранее «Реальное время» писало, что новая дорога должна разгрузить западный выезд из Казани. Она проляжет через будущий экопоселок «Серебряный бор». На первый этап строительства было заложено около 0,5 млрд рублей. В мае 2020 года глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление, которым утверждается проект планировки дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор». Кроме того, на проект второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани направят 233 млн рублей.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 03 май
    Как дорога пройдет через Юдино?
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    Анонимно 03 май
    красиво
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  • Анонимно 04 май
    Покажите как пойдет дорога на втором этапе, через Юдино
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  • Анонимно 04 май
    Еще показали бы потом отчетность, что все деньги 233 млн пошли на качественное строительство, в не в карман какому-нибудь высокопоставленному лицу!)
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