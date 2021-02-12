На проект второго этапа дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани направят 233 млн рублей

Фото: realnoevremya

На портале госзакупок появился тендер на проектирование второго этапа проекта дороги-дублера Горьковского шоссе. Заказчиком выступает Главное управление содержания развития дорожного-транспортного комплекса при Минтрансе Татарстана.

Согласно тендеру, необходимо спроектировать дорогу от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. Максимальная сумма контракта чуть больше 233 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что новая дорога должна разгрузить западный выезд из Казани. Она проляжет через будущий экопоселок «Серебряный бор». На первый этап строительства было заложено около 0,5 млрд рублей. В мае 2020 года глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление, которым утверждается проект планировки дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» и станет дублером Горьковского шоссе.



Ольга Плешкова