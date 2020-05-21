Власти Казани одобрили проект дороги-дублера Горьковского шоссе

Глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление, которым утверждается проект планировки дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» и станет дублером Горьковского шоссе.

Постановление было принято еще 13 мая и опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.

Напомним, что общественное обсуждение проекта началось в марте.

Ранее «Реальное время» писало, что новая дорога должна разгрузить западный выезд из Казани. Она проляжет через будущий экопоселок «Серебряный бор». На первый этап строительства было заложено около 0,5 млрд рублей.