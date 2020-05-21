Власти Казани одобрили проект дороги-дублера Горьковского шоссе
Глава исполкома Казани Денис Калинкин подписал постановление, которым утверждается проект планировки дороги от улицы Несмелова до трассы М-7, которая пройдет через ЖК «Серебряный бор» и станет дублером Горьковского шоссе.
Постановление было принято еще 13 мая и опубликовано сегодня в сборнике документов мэрии.
Напомним, что общественное обсуждение проекта началось в марте.
Ранее «Реальное время» писало, что новая дорога должна разгрузить западный выезд из Казани. Она проляжет через будущий экопоселок «Серебряный бор». На первый этап строительства было заложено около 0,5 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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